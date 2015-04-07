Нарисовать около 10 иконок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок260 просмотров

Требуется нарисовать 10 иконок для сайта. Использоваться будет размер 50X50px

Все в цветах и стиле логотипа http://triada.stan-ly.ru/

10 лет назад
larrygrant2
Антон 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Купился на положительные отзывы об исполнителе, но как оказалось зря. Александр, обещал сделать все за вечер, начал без предоплаты, делал не вечер естественно, но быстро, качественно, всех устраивало. На этапе внесения правок мне понадобился день на уточнение задачи, оплатил половину суммы как гарантию своей честности. После этого "товарищ" пропал! В итоге вместо заказанных иконок у меня джпеговский набор того, что мне не нужно. Исходники так и не получил...не смотря на то что исполнитель постоянно появляется на лансере. Кидалово....

Заявки фрилансеров

freelancer7
31 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание иконок рубрик для мед. сайта.

    $200

    Доброго времени суток, требуется нарисовать иконки для рубрик. Примеры рубрик - Депрессия, Фобии, Психозы и тд. Картинки должны быть размером 100х100 и 1024х768 Картинки должны быть в одном стиле нарисованы. После тестового ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Иконки для сайта "фабрики нетканных материалов"

    Здравствуйте коллеги, мне необходимо отрисовать несколько иконок (современный изометрический вид) для нового сайта "фабрики нетканных материалов". Иконки следующие: 1. Пошив рукавных фильтров для систем аспирации 2. ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовать картинки в кореле

    $22

    Задание состоит из двух частей. Часть первая: Есть картинка в jpg - приложена к проекту. Эту картинку надо перерисовать в кореле максимально близко к оригиналу. Размер 8x12 см, обязателен ...

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать 3 аватарки.

    $35

    Сделать аватарки для проектов: smofast, smoservice а так же для 1 игрового сайта. ТЗ готово частично. Надеюсь на отлично выполненную работу с вашей стороны!

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать картинку по примеру (AI)

    Есть несколько примеров того, что мне нравиться: http://previews.123rf.com/images/aleksander1/aleksander11208/aleksander1120800036/14764498-Gear-wheel-in-a-head-of-the-person--Stock-Vector-psychology-brain-system.jpg http://previews.123rf.com/images/aleksander1/aleksander11205/aleksander1120500098/13802352-The-head-of-the-person-consists-of-objects-of-science-Stock-Vector.jpg https://i0.wp.com/mktcdn.uberflip.com/understand_consumer.png Вот корпоративные цвета: https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel/?base=2&amp;rule=Shades&amp;selected=1&amp;name=My%20Color%20Theme&amp;mode=rgb&amp;rgbvalues=0.09935383244206772,0.18045900178249155,0.26764705882352946,0.30352049910873435,0.5512923351157434,0.8176470588235295,0.19215686274509805,0.34901960784313724,0.5176470588235295,0.21071746880570408,0.3827317290551744,0.5676470588235295,0.1550356506238859,0.28159536541883295,0.4176470588235295&amp;swatchOrder=0,1,2,3,4 Пример картинки, что мне нравиться больше всего находиться во вложении. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад