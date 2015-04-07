Нарисовать около 10 иконок для сайта

Купился на положительные отзывы об исполнителе, но как оказалось зря. Александр, обещал сделать все за вечер, начал без предоплаты, делал не вечер естественно, но быстро, качественно, всех устраивало. На этапе внесения правок мне понадобился день на уточнение задачи, оплатил половину суммы как гарантию своей честности. После этого "товарищ" пропал! В итоге вместо заказанных иконок у меня джпеговский набор того, что мне не нужно. Исходники так и не получил...не смотря на то что исполнитель постоянно появляется на лансере. Кидалово....