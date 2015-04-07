Доброго времени суток, требуется нарисовать иконки для рубрик. Примеры рубрик - Депрессия, Фобии, Психозы и тд. Картинки должны быть размером 100х100 и 1024х768 Картинки должны быть в одном стиле нарисованы. После тестового ...
Нарисовать около 10 иконок для сайта
Требуется нарисовать 10 иконок для сайта. Использоваться будет размер 50X50px
Все в цветах и стиле логотипа http://triada.stan-ly.ru/
Выбранный исполнитель
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