Создание художественного макета для гравировки на ЧПУ Размер полей 41.6х7.35 мм, и 22.9х7.35 Использование гравированной детали наручные часы. Требуется художественный замысел с вензелями, возможно в кельтском стиле, без использования гильоша (как в ...
Иконки для ролевой игры
Для игрового проекта требуется отрисовать иконки в заданной стилистике .
Основные требования к художнику:
- Высокая креативность в области sci-fi;
- Умение соблюдать единую стилистику;
- Умение работать в команде;
- Наличие в портфолио подобных работ;
- Отличное владение графическими 2D редакторами.
В игре существует три вида иконок. Нужен художник умеющий рисовать как все виды так и отдельно взятые, пример приложен в файле, качество аналогичное.
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