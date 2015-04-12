Иконки для ролевой игры

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок236 просмотров

Для игрового проекта требуется отрисовать иконки в заданной стилистике .

Основные требования к художнику:

- Высокая креативность в области sci-fi;

- Умение соблюдать единую стилистику;

- Умение работать в команде;

- Наличие в портфолио подобных работ;

- Отличное владение графическими 2D редакторами.

В игре существует три вида иконок. Нужен художник умеющий рисовать как все виды так и отдельно взятые, пример приложен в файле, качество аналогичное.

10 лет назад
asu84
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7 лет назад
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