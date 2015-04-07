Создание художественного макета для гравировки на ЧПУ (Corel)

Создание художественного макета для гравировки на ЧПУ

Размер полей 41.6х7.35 мм, и 22.9х7.35

Использование гравированной детали наручные часы.

Требуется художественный замысел с вензелями, возможно в кельтском стиле, без использования гильоша (как в примере) на ваше усмотрение, но опять же без применения гильоша. Т.е. по все поверхности красивые вензеля и т.п.

Простой пример отрисовки и то что получается в реале находиться во вложении.