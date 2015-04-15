Нарисовать небольшую картинку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок195 просмотров

Необходимо нарисовать небольшую картинку (размеры 250х200) на сегодня-завтра.

ТЗ высылаю.

10 лет назад
Zora
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
10 лет назад
$5
1 день
Александр сразу приступил к работе и со второго раза попал в цель! В сроки соответственно вложился и даже с опережением, правда, я не успел принять в тот же день, сон свалил;).
Отличный заказчик, ясно поставлена задача, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
10 лет назад

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