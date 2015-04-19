Сделать 2 фона для горизонтальных полосок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок170 просмотров

Нужно сделать два фона для полос сайта с тематикой магазина аккаунтов.

Фоны должны быть выполнены качественно и с подбором цвета, чтоб это гармонично смотрелось на сайте.

Пример такой полосы прикрепляю, это полоска от яндекса.

10 лет назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
В очередной раз сотрудничество прошло на высшем уровне! Рекомендую как исполнителя ваших задач.
Сотрудничаю с Евгением в очередной раз, все отлично! Постановка задачи, утверждение и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад