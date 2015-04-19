Сделать 2 фона для горизонтальных полосок

Нужно сделать два фона для полос сайта с тематикой магазина аккаунтов.

Фоны должны быть выполнены качественно и с подбором цвета, чтоб это гармонично смотрелось на сайте.

Пример такой полосы прикрепляю, это полоска от яндекса.