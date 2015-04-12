Нарисовать иконки для сайта

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Закрыт9 заявок181 просмотр

Добрый день! Необходимо нарисовать иконки для сайта http://farmtime.ru/ как для Главной страницы для 6 категорий так и на странице Услуги http://farmtime.ru/uslugi. Пишите цену и сроки!

10 лет назад
Evgeniu777
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров