Нужно нарисовать картинки , иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок251 просмотр

Для наполнения внутренних страниц сайта и главной нужно нарисовать картинки, иконки.

Все картинки должны быть в высоком качестве . Таких заданий порядка 20 штук

Один из примеров выложу

Нарисовать профиль, ракурс должен быть один у всех профилей:

1. Rehau blitz- http://www.rehau.com/ru-ru/ff/okonnyi-profil/blitz

2. Rehau sib- http://www.rehau.com/ru-ru/ff/okonnyi-profil/sib-design

3. Rehau-delight- http://www.rehau.com/ru-ru/ff/okonnyi-profil/delight-design

Рассматриваю исполнителей только с наличием портфолио и отзывов

10 лет назад
beat86
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
$200
12 дней
Осталась очень довольна сотрудничеством с Георгием. Если вам нужны картинки 3 d, то смело можете обращаться к нему. Сделал все качественно, красиво и в срок. Просили внести некоторые поправки, без разговоров все сделал.
Хорошо сработались.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад