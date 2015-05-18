Для наполнения внутренних страниц сайта и главной нужно нарисовать картинки, иконки.

Все картинки должны быть в высоком качестве . Таких заданий порядка 20 штук

Один из примеров выложу

Нарисовать профиль, ракурс должен быть один у всех профилей:

1. Rehau blitz- http://www.rehau.com/ru-ru/ff/okonnyi-profil/blitz

2. Rehau sib- http://www.rehau.com/ru-ru/ff/okonnyi-profil/sib-design

3. Rehau-delight- http://www.rehau.com/ru-ru/ff/okonnyi-profil/delight-design

Рассматриваю исполнителей только с наличием портфолио и отзывов