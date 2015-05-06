Сертификат

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок186 просмотров

Разработать сертификат на основе имеющегося баннера. Текста немного.

10 лет назад
Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$33
2 дня
Елена быстро и качественно выполнила стоящую перед ней задачу. Рекомендую к сотрудничеству, как грамотного и ответственного исполнителя!
Отличный заказчик! Тамара, спасибо Вам за проект! Приятно было поработать с Вами! Мои искренние рекомендации!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад