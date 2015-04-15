Картинки для сайта и fb-паблика

$530
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт11 заявок220 просмотров

Для всех картинок должны быть соотвествующие .psd файлы

Адрес сайта, для которого нужны картинки, будет дан только в личке.

Общая стоимость проекта: $530, оплата wmz

1. Картинки для FB

1.1. Большая фоновая картинка на странице fb

Содержание: коллаж на тему создания рингтонов, рингтонов вообще, мобильных устройств и пр. Картинка должна быть в достаточно ярких и сочных цветах(в разумных пределах). Стиль - однозначно не мультяшный. Деталей не должно быть слишком много. Избегать банальностей.

Размер: 851x315 px

Формат: jpeg (размер файла должен быть не более 100кб)

Цена: $150

1.2. Маленькая картинка для профиля

Содержание: часть логотипа - сине-белая клавиша, возможно как-то 'обыгранная'

Размер: 180x180 px

Формат: jpeg

Цена: $20

1.3. Картинка для fb-шаринга

Содержание: 'выжимка' самого главного фоновой фоновой fb-картинки. Эта картинка значительно меньше и имеет форму квадрата.Картинка будет видна в ленте fb при шаринге ссылки на сайт.

Размер: 200x200 px

Формат: jpeg

Цена: $50

2. Картинки категорий рингтонов

Все картинки должны быть в одном стиле. Стиль картинок должен 'перекликаться' со стилем сайта. Содержимое картинки должно ассоциироваться с названием категории и быть достаточно простым. По-сути это большая "иконка".

Категории:

Comedy

Games

Holiday

Nature

SMS

Sound Effects

Sound Tracks

Размер - 224 x 242

Фон прозрачный.

Формат: очевидно png ?

Цена за 1шт: $30, общая - $210

3. Картинки брендов телефонов

Взять лого из интернет(википедии прежде всего) и ужать до ширины 123px.

Фон прозрачный.

Формат: очевидно png ?

Бренды:

Samsung

Lg

HTC

Apple

Sony

BlackBerry

Lenovo

Huawei

Цена общая - $45, т.к. все элементарно.

4. Картинки операторов

Взять лого из интернет(википедии прежде всего) и ужать до ширины 123px.

Формат - png, фон прозрачный.

Операторы

Verizon

AT&T

Metro PCS

Sprint

US Cellular

T-Mobile

Цена общая - $35, т.к. все элементарно.

5. Иконка сайта

Сделать .ico на основании логотипа сайта (сине-белой клавиши)

Цена - $20

10 лет назад
dword
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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