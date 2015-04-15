Нужно сделать кнопки для сайта (изображения для них) по формату той, что в приложении (зеленый цвет плашки сделать более приближенным к фирменному). Изображения для кнопок по ссылке https://cloud.mail.ru/public/RaerVdeHP3Kp/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA.rar Нужно предоставить ...
Картинки для сайта и fb-паблика
Для всех картинок должны быть соотвествующие .psd файлы
Адрес сайта, для которого нужны картинки, будет дан только в личке.
Общая стоимость проекта: $530, оплата wmz
1. Картинки для FB
1.1. Большая фоновая картинка на странице fb
Содержание: коллаж на тему создания рингтонов, рингтонов вообще, мобильных устройств и пр. Картинка должна быть в достаточно ярких и сочных цветах(в разумных пределах). Стиль - однозначно не мультяшный. Деталей не должно быть слишком много. Избегать банальностей.
Размер: 851x315 px
Формат: jpeg (размер файла должен быть не более 100кб)
Цена: $150
1.2. Маленькая картинка для профиля
Содержание: часть логотипа - сине-белая клавиша, возможно как-то 'обыгранная'
Размер: 180x180 px
Формат: jpeg
Цена: $20
1.3. Картинка для fb-шаринга
Содержание: 'выжимка' самого главного фоновой фоновой fb-картинки. Эта картинка значительно меньше и имеет форму квадрата.Картинка будет видна в ленте fb при шаринге ссылки на сайт.
Размер: 200x200 px
Формат: jpeg
Цена: $50
2. Картинки категорий рингтонов
Все картинки должны быть в одном стиле. Стиль картинок должен 'перекликаться' со стилем сайта. Содержимое картинки должно ассоциироваться с названием категории и быть достаточно простым. По-сути это большая "иконка".
Категории:
Comedy
Games
Holiday
Nature
SMS
Sound Effects
Sound Tracks
Размер - 224 x 242
Фон прозрачный.
Формат: очевидно png ?
Цена за 1шт: $30, общая - $210
3. Картинки брендов телефонов
Взять лого из интернет(википедии прежде всего) и ужать до ширины 123px.
Фон прозрачный.
Формат: очевидно png ?
Бренды:
Samsung
Lg
HTC
Apple
Sony
BlackBerry
Lenovo
Huawei
Цена общая - $45, т.к. все элементарно.
4. Картинки операторов
Взять лого из интернет(википедии прежде всего) и ужать до ширины 123px.
Формат - png, фон прозрачный.
Операторы
Verizon
AT&T
Metro PCS
Sprint
US Cellular
T-Mobile
Цена общая - $35, т.к. все элементарно.
5. Иконка сайта
Сделать .ico на основании логотипа сайта (сине-белой клавиши)
Цена - $20
Заявки фрилансеров
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