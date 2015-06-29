Логотип в стиле Flat

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Завершен39 заявок293 просмотра

Нужен логотип в стиле Flat для сайта о "зеленых" технологиях

10 лет назад
sirzhant
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

JustMargo
34 года
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад
$50
6 дней
Маргарита делает креативные, современные, "не заезженные" логотипы. Рекомендую!
Грамотно составленное ТЗ, оплата вовремя, все отлично! Рекомендую! Роман, буду рада сотрудничать с вами в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

JustMargo
34 года
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад

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