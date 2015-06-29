Необходимо нарисовать лого для сайта автосервиса Какой нравится - прикрепил к проекту. Только необходимо сделать темно синим и название сервиса ПроАвто.
Логотип в стиле Flat
Нужен логотип в стиле Flat для сайта о "зеленых" технологиях
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