есть фото техники (в приложении) в результате обработки нужно: 1) поместить технику на дорогу улицы (тени, свет скорректировать с фоном) - т.е заменить фон 2) покрасить кабины в другой цвет (с оранжевого на ...
Изменить пропорции сторон фото
Есть несколько сотен фото jpeg на белом фоне с неравными сторонами (555 х 416 и др.) Требуется изменить стороны до 555 х 555 или до другой большей стороны. Без искажений изображения.
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