Изменить пропорции сторон фото

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Завершен22 заявки268 просмотров

Есть несколько сотен фото jpeg на белом фоне с неравными сторонами (555 х 416 и др.) Требуется изменить стороны до 555 х 555 или до другой большей стороны. Без искажений изображения.

11 лет назад
Aristokrat
Святослав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
В принципе остались довольны.
Отличный заказчик, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад