Подобрать и обрезать/уменьшить 1000 фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок385 просмотров

Полное тз и примеры здесь https://docs.google.com/document/d/16PT1v6dDfRjw4rZ3oSFIw_cKAhNkcWjpY4vMU4BLRo4/edit

Стоимость одного отредактированного изображения - 0.05$.

Нужно сдавать от 80-100 изображений в день.

11 лет назад
BasterYC
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

andrei_odessa
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
8 дней
Работа была выполнена быстро и качественно. Однозначно рекомендую Андрея.
Вовремя оплата труда, всегда на связи. Качественный работодатель.

Заявки фрилансеров

andrei_odessa
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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