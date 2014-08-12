Нужен постоянный ретушист для фотографа. Ищем пунктуального, легкого в общении креативного человека. Условия: - оплата сдельная (по договоренности) - умение делать как обычный цветокор так и сложную журнальную ...
Ретушь фотографии
Нужно отретушировать фотографию для дальнейшего использования в рекламных материалах.
https://www.dropbox.com/s/r2tsbpm4f4zhpka/%21vOuHFT_HoVY.jpg
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