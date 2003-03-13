Коллекция фотографий в одном жанре

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть необходимость в коллекции из 20 фотографий с изображением животных, выдержанные в одном дизайнерском решении.

Основные требования к фотографиям:

1. разрешение, позволяющее печатать фото размером 50х50 см

2. изображения мелких животных в полный рост в разных позах (все подробности опишу в детальном письме)

3. последующая обработка этих фотографий в стиле гранж - не яркие, приглушенные цвета, легкие царапины и подстаривание

Наше сотрудничество осуществляется в два этапа -

1. сначала мы с Вами отбираем и утверждаем фотографии

2. обрабатываем одно изображение (ну, конечно, Вы обрабатываете :) ) добиваемся задуманной идеи и обрабатываем остальные, придерживаясь выбранных параметров.

Ожидаю от Вас предложений с вашей ценой.

Нескучной Вам ночи.