Добрый день. Необходимо вырезать объект из фотографии. Итог: 3 файла в форматах jpeg, png, psd. Уменьшенное фото прилагаю, оригинал отправлю на почту тому, с кем договоримся. Выберу ...
Обрезать фон у 20 фото.
Необходимо обрезать фон у 20 фото.
качество, должно быть не хуже чем тут: http://prntscr.com/4a1mgm
Одно фото исходника для примера приложено.
Ваши предложения по цене и срокам?
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