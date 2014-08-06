Обрезать фон у 20 фото.

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Завершен7 заявок243 просмотра

Необходимо обрезать фон у 20 фото.

качество, должно быть не хуже чем тут: http://prntscr.com/4a1mgm

Одно фото исходника для примера приложено.

Ваши предложения по цене и срокам?

11 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ZUH_R
Зухра 
32 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$6
1 день
Быстро и достойно выполнена работа. Нареканий нет.
Все отлично))) жду проектов

Заявки фрилансеров

ZUH_R
Зухра 
32 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад