Обработать 108 фото

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Завершен18 заявок552 просмотра

Нужно обработать фотографии:

- 72 фото цветокоррекция

- 18 фото более сложная проф обработка, приближенная к журнальной

в дальнейшем нужен будет постоянный ретушист фото, сьемки каждый день, фотограф зашивается с обработкой

все кто готов - пишите, детали обсудим

пример одной из фото выложен здесь, скачивайте

http://dropmefiles.com/j8Ans

примеры цветокоррекции и журнальной обработки прикреплены

11 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Stko
Эмма 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад
$28
3 дня
Отличный специалист. Всегда все четко по делу, в срок, отличный вкус и стиль в обработке. Обязательно обращайтесь, вы останетесь довольны.
Сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

Stko
Эмма 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад