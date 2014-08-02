Коллаж

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок170 просмотров

необходимо создать плакат формата А1 из 10-20 фото с фоном

для тех кто свободен пишите время на это и цену примерную

11 лет назад
Persik1005
Александр 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tristan_nuit
Игорь 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$1
1 день
Отличный парень, делает быстро, качественно и то что заказывал, рекомендую
Сотрудничество было замечательным! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

tristan_nuit
Игорь 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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