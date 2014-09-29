Добрый день. Задача: уникализировать красивые картинки (уникальность = единственность) нужных тематик (мебель, потолки) Нужный результат: 1 — высота 160 пикс 2 — ...
Обработать фото для шапки сайта
Добрый день!
Необходимо обработать одну фотографию для шапки сайта
Размыть фон, написать заголовок, выделить/убрать важные/неважные детали.
В большей степени игра с цветом, дорисовывать ничего не надо)
Выбранный исполнитель
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