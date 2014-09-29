Обработать фото для шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен31 заявка327 просмотров

Добрый день!

Необходимо обработать одну фотографию для шапки сайта

Размыть фон, написать заголовок, выделить/убрать важные/неважные детали.

В большей степени игра с цветом, дорисовывать ничего не надо)

11 лет назад
yanmel
Яна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$8
1 день
Очень хороший исполнитель. Быстрое и качественное выполнение задания, учет всех пожеланий. В будущем буду обращаться и рекомендую!
Благодарю за проект. Все включено: обстоятельность, вежливость, оперативность. Рекомендую к сотрудничеству. Удачи!

Заявки фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Стилизовать фото под картину

    Есть известный портрет Че (см. приложение), нужно сделать такой же, только с другим лицом, в большом размере (для печати). Т.е. на изображении все то же самое (шапка, плечи), кроме бороды, прически и лица (овал, ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Восстановить коллаж

    $50

    Имеется наклейка размером 3000х220 см примерно, есть фотография поврежденной. Необходимо восстановить часть наклейки и сделать макет под печать (CMYK, 180 dpi) Макет простой, покажу выбранному исполнителю. Сделать нужно сегодня, выбираю по ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фотографии с depositfotos

    Необходимо купить фотографии с depositfotos. http://ru.depositphotos.com/16960497/stock-illustration-hunter-with-dog-hunting-animals-in-the-forest-black-and-white-silhouette.html?sst=360&amp;sqc=371&amp;sqm=39019&amp;sq=2uy8hv http://ru.depositphotos.com/3333735/stock-illustration-the-hunter-on-ducks.html?sst=60&amp;sqc=87&amp;sqm=36473&amp;sq=2u5lu1 Размер M.

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обработка фотографий

    Доброго времени суток! Необходимо обработать 20 фото. Ретушь кожи и небольшая художественная обработка. Указывайте пожалуйста сроки и стоимость за 1 фото + хотелось бы видеть пример обработки любого из прикрепленных фото. ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Поменять телефон на картинке

    $9

    Необходимо поменять телефон на картинке (элементе дизайна сайта) так, чтобы было не заметно. Картинку предоставлю по почте. Бюджет — 300 рублей. Пишите предложения со стоимостью и сроками в сообщениях. В личку ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заменить лицо на фотографии

    $50

    Добрый день, нужно быстро и качественно заменить лицо на фотографии. Фотографии в прикрепленных файлах. (лицо с фото парня на белом фоне "прикрепить" вместо лица азиата)

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад