Ретушь фото

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок230 просмотров

Необходимо объект из фотографии и отделить от основного фона

подробности в личку

11 лет назад
visdom
Вадим 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

natali7
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Наталия выполнила Работу в срок! да и на таком уровне на котором я даже и не ожидал, Спасибо вам Наталия! Очень выручили!
С вами приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

natali7
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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