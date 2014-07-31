Обработка фотографий

Доброго времени суток!

Необходимо обработать 20 фото.

Ретушь кожи и небольшая художественная обработка.

Указывайте пожалуйста сроки и стоимость за 1 фото + хотелось бы видеть пример обработки любого из прикрепленных фото.

Также возможно долговременное сотрудничество в дальнейшем.

Уважаемые ретушеры!

http://pixs.ru/showimage/primerjpg_2460544_13140604.jpg - пример обработки фото. Это минимальный уровень того, что должно быть на выходе.

Пожалуйста, прикрепляйте примеры обработки на основе любого прикрепленного фото. Спасибо!