Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок516 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо обработать 20 фото.

Ретушь кожи и небольшая художественная обработка.

Указывайте пожалуйста сроки и стоимость за 1 фото + хотелось бы видеть пример обработки любого из прикрепленных фото.

Также возможно долговременное сотрудничество в дальнейшем.

Уважаемые ретушеры!

http://pixs.ru/showimage/primerjpg_2460544_13140604.jpg - пример обработки фото. Это минимальный уровень того, что должно быть на выходе.

Пожалуйста, прикрепляйте примеры обработки на основе любого прикрепленного фото. Спасибо!

11 лет назад
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отличное качество работы. Быстрое выполнение. Однозначно, прекрасный ретушер! Рекомендую для сотрудничества.
Анна положительный заказчик: понятная задача, всегда на связи, оплата без проблем, мелкие правки. Рекомендую.
neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
11 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель! Предложила несколько вариантов обработки по моему проекту. Работает быстро, результат порадовал. Мои рекомендации!
Замечательный заказчик! Всегда на связи, быстро отвечает на вопросы, вежливым и доброжелательным общением максимально способствует результативности работы. Оплата моментальная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
11 лет назад

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