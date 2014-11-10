Необходимо обработать фото, почистить лицо, отражения на стекле, убрать лишние элементы с фото. Нужно 3 варианта 1. фон фото 112, девушка фото 094, 2. фото 109, 3. фото 103
Поменять телефон на картинке
Необходимо поменять телефон на картинке (элементе дизайна сайта) так, чтобы было не заметно. Картинку предоставлю по почте.
Бюджет — 300 рублей. Пишите предложения со стоимостью и сроками в сообщениях. В личку просьба не писать.
Оплата вебмани.
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