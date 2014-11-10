Необходимо поменять телефон на картинке (элементе дизайна сайта) так, чтобы было не заметно. Картинку предоставлю по почте.

Бюджет — 300 рублей. Пишите предложения со стоимостью и сроками в сообщениях. В личку просьба не писать.

Оплата вебмани.