Стилизовать фото под картину

Есть известный портрет Че (см. приложение), нужно сделать такой же, только с другим лицом, в большом размере (для печати).

Т.е. на изображении все то же самое (шапка, плечи), кроме бороды, прически и лица (овал, черты, нос, глаза и тд) - его нужно собрать из фоток (решительное, волевое, серьезное выражение лица).

Срок - 1 день.

Интересует стоимость.

Фотки скину в личку.