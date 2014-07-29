Стилизовать фото под картину

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Завершен7 заявок186 просмотров

Есть известный портрет Че (см. приложение), нужно сделать такой же, только с другим лицом, в большом размере (для печати).

Т.е. на изображении все то же самое (шапка, плечи), кроме бороды, прически и лица (овал, черты, нос, глаза и тд) - его нужно собрать из фоток (решительное, волевое, серьезное выражение лица).

Срок - 1 день.

Интересует стоимость.

Фотки скину в личку.

11 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Выбранный исполнитель

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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