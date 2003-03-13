Уникализировать картинки и вставка на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки159 просмотров

Нужно уникализировать картинки под google image

Что для этого нужно,

Скачать изображение

немного его уменьшить

отразить по вертикали

сохранить изображение на сайт

прописать теги alt и title

таких фоток будет около 300

11 лет назад
aleksandr_b
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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