Сжать картинки.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок306 просмотров

Картинки представляют из себя элементы управления сайтом: стрелочки, кнопочки.

Надо ужать по максимуму с минимальными потерями качества.

Картинок 7 штук. Вышлю PSD.

Оплата вебмани в рублях по курсу на сегодня (долларов нет.)

Срок сегодня, чем раньше, тем лучше.

Спасибо.

11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$15
1 день
Александр был 3-м человеком, кто взялся за это задание. И он был единственным, кто смог его выполнить, да еще и с первой попытки. Компетентный специалист! Рекомендую.
Андрей сочетает в себе все те положительные качества, которые присущие адекватному и ответственному заказчику! Был рад поработать с Вами! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад

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