В бытовых условиях для интернет магазина периодически фотографируется 200–500 предметов 1 или 2 раза в месяц, на белом фоне при естественном освещении со вспышкой практически без контрастных теней Задача: нормализовать уровни выбелить/вырезать ...
Сжать картинки.
Картинки представляют из себя элементы управления сайтом: стрелочки, кнопочки.
Надо ужать по максимуму с минимальными потерями качества.
Картинок 7 штук. Вышлю PSD.
Оплата вебмани в рублях по курсу на сегодня (долларов нет.)
Срок сегодня, чем раньше, тем лучше.
Спасибо.
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