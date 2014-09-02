Добрый день! Необходимо обработать одну фотографию для шапки сайта Размыть фон, написать заголовок, выделить/убрать важные/неважные детали. В большей степени игра с цветом, дорисовывать ничего не надо)
Исполнитель для обработки фото
В бытовых условиях для интернет магазина периодически фотографируется 200–500 предметов 1 или 2 раза в месяц, на белом фоне при естественном освещении со вспышкой практически без контрастных теней
Задача: нормализовать уровни выбелить/вырезать белый фон, созданы специальные экшны (2 штуки) для фотошопа cs6 с которыми обработка одной фотографии с темным предметом займет порядка 20 –30 секунд. Художественных навыков не требуется, все написано в кейсе. Важна прежде всего скорость и наличие свободного времени.
Размер результата работы 1400px по длинной стороне кадра. JPEG 95% Компрессии
Вот кейс в котором описана работа скриптов, сами скрипты и примеры https://docs.google.com/file/d/0B6tgijlIPSggVjd4dVVwMVdENGs/edit?pli=1
Тестовое задание: Обработать 3 фото, например эти https://drive.google.com/folderview?id=0B6tgijlIPSggU05BX0ZWNUREYk0&usp=sharing
Интересуют предложения
Друзья, нам очень нужен человек для постоянного сотрудничества, и мы крайне ограничены в бюджете, поэтому учитывая несложное задание будем выбирать оптимальные по стоимости предложения.
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