Исполнитель для обработки фото

В бытовых условиях для интернет магазина периодически фотографируется 200–500 предметов 1 или 2 раза в месяц, на белом фоне при естественном освещении со вспышкой практически без контрастных теней

Задача: нормализовать уровни выбелить/вырезать белый фон, созданы специальные экшны (2 штуки) для фотошопа cs6 с которыми обработка одной фотографии с темным предметом займет порядка 20 –30 секунд. Художественных навыков не требуется, все написано в кейсе. Важна прежде всего скорость и наличие свободного времени.

Размер результата работы 1400px по длинной стороне кадра. JPEG 95% Компрессии

Вот кейс в котором описана работа скриптов, сами скрипты и примеры https://docs.google.com/file/d/0B6tgijlIPSggVjd4dVVwMVdENGs/edit?pli=1

Тестовое задание: Обработать 3 фото, например эти https://drive.google.com/folderview?id=0B6tgijlIPSggU05BX0ZWNUREYk0&usp=sharing

Интересуют предложения

Друзья, нам очень нужен человек для постоянного сотрудничества, и мы крайне ограничены в бюджете, поэтому учитывая несложное задание будем выбирать оптимальные по стоимости предложения.