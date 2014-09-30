Мы ищем надежного опытного подрядчика со стажем профиля на weblancer.net более 6 месяцев на внесение ряда правок в проекты на разных системах управления в том числе и на Битриксе.
- $100Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Задача - выполнить редизайн шаблонного сайта таким образом, что бы модификации не касались изменений структур данных, однако визуально сайт должен быть изменен до неузнаваемости. Дизайн не должен быть новый, но в нем не должен читаться ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для проектов (сайтов) реализуемых на системе 1СБитрикс требуется квалифицированный специалист для составления смет. Другими словами входящая информация - техническое задание Исходящая - перечень выполняемых работ по производству сайта и часов необходимых для их выполнения. Работа будет регулярной, пишите ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт9 лет назад
На первоначальное заполнение сайта по продаже квартир требуется редактор. Конкретные действия для оценки стоимости работы: 1. Открыть форму 2. Отметить мышкой контур помещения (планировка) на готовой картинке 3. Вписать 5 параметров (площадь, стоимость и пр.) 4. Сохранить Входящие данные - ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Для долгосрочного сотрудничества требуется редактор сайта. Непосредственные задачи (за месяц — за 30 дней): 1. Регулярная расстановка тэгов элементам и публикация. 2. Удаление запрещенных элементов в соответствии с правилами проекта 3. 4 описания, порядка 1500-2000 символов В месяц ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
В бытовых условиях для интернет магазина периодически фотографируется 200–500 предметов 1 или 2 раза в месяц, на белом фоне при естественном освещении со вспышкой практически без контрастных теней Задача: нормализовать уровни выбелить/вырезать белый фон, созданы специальные ...Обработка фотографий47 заявокЗакрыт9 лет назад