ngr1

Николаев ngr1

 
66 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Модернизация сайта на Битрикс

    $100

    Мы ищем надежного опытного подрядчика со стажем профиля на weblancer.net более 6 месяцев на внесение ряда правок в проекты на разных системах управления в том числе и на Битриксе.

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн [UPD]

    $100

    Задача - выполнить редизайн шаблонного сайта таким образом, что бы модификации не касались изменений структур данных, однако визуально сайт должен быть изменен до неузнаваемости. Дизайн не должен быть новый, но в нем не должен читаться ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Работа по составлению смет

    Для проектов (сайтов) реализуемых на системе 1СБитрикс требуется квалифицированный специалист для составления смет. Другими словами входящая информация - техническое задание Исходящая - перечень выполняемых работ по производству сайта и часов необходимых для их выполнения. Работа будет регулярной, пишите ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта недвижимости

    На первоначальное заполнение сайта по продаже квартир требуется редактор. Конкретные действия для оценки стоимости работы: 1. Открыть форму 2. Отметить мышкой контур помещения (планировка) на готовой картинке 3. Вписать 5 параметров (площадь, стоимость и пр.) 4. Сохранить Входящие данные - ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется редактор сайта

    $50

    Для долгосрочного сотрудничества требуется редактор сайта. Непосредственные задачи (за месяц — за 30 дней): 1. Регулярная расстановка тэгов элементам и публикация. 2. Удаление запрещенных элементов в соответствии с правилами проекта 3. 4 описания, порядка 1500-2000 символов В месяц ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исполнитель для обработки фото

    В бытовых условиях для интернет магазина периодически фотографируется 200–500 предметов 1 или 2 раза в месяц, на белом фоне при естественном освещении со вспышкой практически без контрастных теней Задача: нормализовать уровни выбелить/вырезать белый фон, созданы специальные ...

    Photoshop
    Обработка фотографий47 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Редизайн [UPD]
Было приятно поработать с Ильей, четко поставил задачу и своевременно оплатил работу. Буду рад продолжить сотрудничество. Рекомендую всем!
Работа сделана качественно и в срок. Исполнитель с поставленной задачей справился не смотря на внесение изменений в ТЗ в процессе работы. Установленные сроки соблюдены, коммуникационных проблем не было.
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