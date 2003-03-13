В бытовых условиях для интернет магазина периодически фотографируется 200–500 предметов 1 или 2 раза в месяц, на белом фоне при естественном освещении со вспышкой практически без контрастных теней Задача: нормализовать уровни выбелить/вырезать ...
Найти тематические фото для статей
Задание для креативного человека с чувством эстетики и вкуса.
Найти 20 тематических подходящих фотографии для статей:
http://moedelo.pro/articles/otkryt_biznes/otkryt_ip/kak_otkryt_ip_samostoyatelno.html
http://moedelo.pro/articles/otkryt_biznes/otkryt_ip/ip_eto_uridicheskoe_ili_fizicheskoe_lico.html
Где искать - могу подсказать.
На выходе картинки в двух папках для разных статей (примерно 10 на одну и 10 на другую),назвать файлы 1, 2, 3... в зависимости от Вашего приоритета использования для статьи.
Если результат меня поразит - следующие (более крупные и серьезные) заказы связанные с поиском картинок на Weblancer - Ваши!
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