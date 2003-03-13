Найти тематические фото для статей

Задание для креативного человека с чувством эстетики и вкуса.

Найти 20 тематических подходящих фотографии для статей:

http://moedelo.pro/articles/otkryt_biznes/otkryt_ip/kak_otkryt_ip_samostoyatelno.html

http://moedelo.pro/articles/otkryt_biznes/otkryt_ip/ip_eto_uridicheskoe_ili_fizicheskoe_lico.html

Где искать - могу подсказать.

На выходе картинки в двух папках для разных статей (примерно 10 на одну и 10 на другую),назвать файлы 1, 2, 3... в зависимости от Вашего приоритета использования для статьи.

Если результат меня поразит - следующие (более крупные и серьезные) заказы связанные с поиском картинок на Weblancer - Ваши!