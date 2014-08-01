Обработка фото, изменить цвет дома

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок181 просмотр

Есть 2 фото домов

нужно перекрасить их, цвета должны стать как красный, желтый, абрикосовый

Образцы цветов дам, для 1 картинки есть маски фотошоп для перекраски

делать нужно сейчас, до конца дня

11 лет назад
natali-afitova
51 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена профессионально и быстро! Спасибо!
Интересный проект, доступно изложенная суть дела, моментальная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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