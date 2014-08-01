В бытовых условиях для интернет магазина периодически фотографируется 200–500 предметов 1 или 2 раза в месяц, на белом фоне при естественном освещении со вспышкой практически без контрастных теней Задача: нормализовать уровни выбелить/вырезать ...
Обработка фото, изменить цвет дома
Есть 2 фото домов
нужно перекрасить их, цвета должны стать как красный, желтый, абрикосовый
Образцы цветов дам, для 1 картинки есть маски фотошоп для перекраски
делать нужно сейчас, до конца дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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