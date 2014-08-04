Карикатурщик

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок284 просмотра

Компания WedGifts.

Мы занимаемся изготовлением сувенирных магнитов на холодильник для подарков гостям на свадьбе.

Требуется карикатурист для рисования карикатур по присланным фото клиентов, для размещения на магнитах. Примерный стиль и уровень сложности карикатур представлен в приложенных файлах.

Оплата за каждую карикатуру, одобренную (!) клиентом.

Предлагайте свой размер оплаты (за 1 одобренную клиентом карикатуру) в пределах указанного бюджета - рассмотрим.

11 лет назад
7phoen7
Никита 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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