Из 1000 фото отобрать 150 самых удачных и обработать их в ярком (свадебном стиле)
Карикатурщик
Компания WedGifts.
Мы занимаемся изготовлением сувенирных магнитов на холодильник для подарков гостям на свадьбе.
Требуется карикатурист для рисования карикатур по присланным фото клиентов, для размещения на магнитах. Примерный стиль и уровень сложности карикатур представлен в приложенных файлах.
Оплата за каждую карикатуру, одобренную (!) клиентом.
Предлагайте свой размер оплаты (за 1 одобренную клиентом карикатуру) в пределах указанного бюджета - рассмотрим.
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