В бытовых условиях для интернет магазина периодически фотографируется 200–500 предметов 1 или 2 раза в месяц, на белом фоне при естественном освещении со вспышкой практически без контрастных теней Задача: нормализовать уровни выбелить/вырезать ...
Обработка шести фотографий
Требуется обработка в 6 фотографий - осветление фона и некоторые другие доработки.
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