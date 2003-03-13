Обработка 300 фото

Требуется не глубокая ретушь, а цветокоррекция этих фото + добавление резкости (цвета яркие, настоящие, не неоновые или ядовитые), блеск в волосах и глазах. Сроки к 8 июля. Для примера две фото прилагаю, работа будет только с фрилансером который готов выполнить примерное 1 или 2 фото.

Также если не уверены в силах выполнения в срок не беритесь.

Размещение в портфолио, разрешается только до 5 фото, по согласованию со мной.

Бюджет 1000 руб. оплата предпочтительна на яндекс деньги.

https://yadi.sk/i/4sAxUO1WYtUak

https://yadi.sk/i/dF6CMVYwYtUfy