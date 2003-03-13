Обработка фото для интернет-магазина

Требуется не глубокая ретушь, а цветокоррекция этих фото + добавление резкости (цвета яркие, настоящие, не неоновые или ядовитые), блеск в волосах и глазах. Сроки к 8 июля. Для примера две фото прилагаю, работа будет только ...