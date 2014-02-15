Только прирожденный художник способен трудиться так, чтобы им стать.
Всем привет!!!
1. Иллюстрирую книги от руки.( четыре книги в печати, работы в портфолио).
2. Портреты на заказ от руки.
3. Визитки.
4. Логотипы.
5. Обработка фото
Спасибо за внимание, буду рада сотрудничеству!!!:)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Декорации к спектаклю 3x2.5м359 просмотров
- Декорации к спектаклю 3x2.5м351 просмотр
- А - аист485 просмотров
- Иллюстрации к детской сказке для iPad311 просмотров
- Меню ресторана "Турецкой кухни"312 просмотров
- Портрет подруги387 просмотров
- Портрет подруги422 просмотра
- Эскиз тату361 просмотр
- Без названия322 просмотра
- Айшвария Рай348 просмотров
- Национальный натюрморт422 просмотра
- Иллюстрация к сказке(от руки)348 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Все оперативно,качество на высоте!
Ответный отзыв
Рекомендую, оплата в срок)
$10
9 баллов
10 лет назад
Задание было несложное, исполнитель справился.
Ответный отзыв
хороший заказчик
$6
10 баллов
11 лет назад
Быстро и достойно выполнена работа. Нареканий нет.
Ответный отзыв
Все отлично))) жду проектов
$4
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за быструю и качественную работу. Было готово сразу и без предоплаты. Успехов!
Ответный отзыв
))) все хорошо, жду еще проектов)))
$3
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за оперативно выполненную работу.
Ответный отзыв
Все отлично, оплата моментальная))))
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14 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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