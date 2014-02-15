ZUH_R

Зухра ZUH_R

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Только прирожденный художник способен трудиться так, чтобы им стать.

Всем привет!!!

1. Иллюстрирую книги от руки.( четыре книги в печати, работы в портфолио).

2. Портреты на заказ от руки.

3. Визитки.

4. Логотипы.

5. Обработка фото

Спасибо за внимание, буду рада сотрудничеству!!!:)

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Borma
41 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото (убрать с предмета царапины,пятна).
Все оперативно,качество на высоте!
Рекомендую, оплата в срок)
Ответный отзыв
Pokatilov
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Нарисовать решетку на окно
Задание было несложное, исполнитель справился.
хороший заказчик
Ответный отзыв
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Обрезать фон у 20 фото.
Быстро и достойно выполнена работа. Нареканий нет.
Все отлично))) жду проектов
Ответный отзыв
oficer-82
Марат 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Фото с флагом
Спасибо за быструю и качественную работу. Было готово сразу и без предоплаты. Успехов!
))) все хорошо, жду еще проектов)))
Ответный отзыв
partizansk
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
$3
10 баллов
11 лет назад
Обработка фотографии
Спасибо за оперативно выполненную работу.
Все отлично, оплата моментальная))))
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Обработка фотографий
14 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга