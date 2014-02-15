Только прирожденный художник способен трудиться так, чтобы им стать.

Всем привет!!!

1. Иллюстрирую книги от руки.( четыре книги в печати, работы в портфолио).

2. Портреты на заказ от руки.

3. Визитки.

4. Логотипы.

5. Обработка фото

Спасибо за внимание, буду рада сотрудничеству!!!:)