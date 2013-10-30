Иллюстрации к детской сказке для iPad

$500
Иллюстрации и РисункиЗавершен20 заявок328 просмотров
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Иллюстрации двух русских народных сказок. Разрешение 1024 x 768, альбомная ориентация. Каждая сказка примерно 8 иллюстраций + обложка + мини-обложка

10 лет назад
CoMatu
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ZUH_R
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$500
14 дней
Требовались иллюстрации к детской электронной книге на айпад. Попросили рисунки от руки (была такая идея), иллюстрации достойные, детям нравятся. Проблема в сроках, не хватает дисциплины. Зухра, Вы можете лучше и быстрее!
Вячеслав и Екатерина вы замечательные люди, терпение у Вас валом)))), спасибо еще раз за терпение, очень понравился ваш проект))), предоплата очень порадовала)))