Перерисовать дверь в нескольких цветах

Есть фото двери, есть образцы цветов, необходимо перерисовать дверь в каждый из этих цветов. Работы много, дверей около 1500. Указывайте свою цену и срок на перерисовку 1 двери, учитывая, что делать это все будет1 максимум 2 человека, исходя из озвученных сроков.