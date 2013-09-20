Перерисовать дверь в нескольких цветах

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок291 просмотр
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Есть фото двери, есть образцы цветов, необходимо перерисовать дверь в каждый из этих цветов. Работы много, дверей около 1500. Указывайте свою цену и срок на перерисовку 1 двери, учитывая, что делать это все будет1 максимум 2 человека, исходя из озвученных сроков.

10 лет назад
dagy08
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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