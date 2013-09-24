Нарисовать дизайн по макету картинки

Добрый вечер. Нужно нарисовать дизайн по картинке (прикрепил) цвета, фон на ваше усмотрение.

Картинка для наружной печати, формата а3-а4. Жду предложений С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ. Выбираю исполнителя по цене/портфолио. Смотрю ваши работы, если мне нравится и устраивает цена, я работаю с Вами.