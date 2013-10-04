Иконки для доски объявлений

Здравствуйте. С вещей нужно перерисовать принты (вырезать и обработать не пойдет, уже один был). Шрифты есть у меня, нужны только картинки: http://www.shopbrianlichtenberg.com/Black-Homies-Tee-with-White-Ink-p/bl12tblkw.htm http://www.shopbrianlichtenberg.com/Black-Da-Kute-Face-in-White-p/bt-t-kf1-black-white.htm http://www.shopbrianlichtenberg.com/Black-Bucci-Sweatshirt-p/blackbuccisweatshirt.htm http://www.shopbrianlichtenberg.com/Grace-Bones-White-Sweatshirt-p/bltee-sgr1white.htm Размер каждой картинки должен быть от 800px, так как дальше идет на печать. На выходе 4 файла .psd Срок ...