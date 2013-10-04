Иконки для доски объявлений

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок260 просмотров
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Необходимо отрисовать иконки для разрабатывающейся доски объявлений в иллюстрированном виде (иллюстрация).

Креатив приветствуется.

Категорий 10, и соответственно, 10 иконок.

Требования:

- опыт работы

- портфолио

- четкое указание при подаче заявки цены и срока

10 лет назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Red_Rabbit
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$150
9 дней
Елена выполнила работу на хорошем уровне и четко в срок. Благодарен не в первый раз. Спасибо
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