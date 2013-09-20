Нарисовать баннер для магазина игрушек.

Здравствуйте. С вещей нужно перерисовать принты (вырезать и обработать не пойдет, уже один был). Шрифты есть у меня, нужны только картинки: http://www.shopbrianlichtenberg.com/Black-Homies-Tee-with-White-Ink-p/bl12tblkw.htm http://www.shopbrianlichtenberg.com/Black-Da-Kute-Face-in-White-p/bt-t-kf1-black-white.htm http://www.shopbrianlichtenberg.com/Black-Bucci-Sweatshirt-p/blackbuccisweatshirt.htm http://www.shopbrianlichtenberg.com/Grace-Bones-White-Sweatshirt-p/bltee-sgr1white.htm Размер каждой картинки должен быть от 800px, так как дальше идет на печать. На выходе 4 файла .psd Срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание
Необходимо нарисовать баннер, который будет размером (770 мм Х 1200 мм) для магазина игрушек “Лукоморье” На картинке должно быть дерево (дуб), цепь, кот ученый и возможно русалка (на усмотрение)
Рекомендация: Буквы надписи “Лукоморье”должны быть разноцветными.
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