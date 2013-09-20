Нарисовать баннер для магазина игрушек.

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок191 просмотр
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Задание

Необходимо нарисовать баннер, который будет размером (770 мм Х 1200 мм) для магазина игрушек “Лукоморье” На картинке должно быть дерево (дуб), цепь, кот ученый и возможно русалка (на усмотрение)

Рекомендация: Буквы надписи “Лукоморье”должны быть разноцветными.

10 лет назад
Artem80
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
RoboStudio
Кристина 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
4 дня
С работой справились на отлично. Все требования и сроки соблюдены.Приятно работать с профессионалом. Обязательно обращусь в следующий раз. Рекомендую всем заказчикам.
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