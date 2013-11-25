Сделать кнопочки в кабинете сайта -с рисунками

Требуется создать единый фирменный стиль для компании. Компания управляет сетью из 5 ресторанов + подразделение кейтеринга. Название компании ТОО "Пять звёзд". Необходимо: 1. Логотип; 2. Визитки; 3. Конверты; 4. Фирменный бланк Логотип не должен отражать "ресторанное направление". Мы видим что ...
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Добрый день
Необходимо сделать красивые тематические кнопочки в меню с подписями, размер 24 на 24, а также, как вариант, сделать размещение красивых кнопок вместо шапки сайта
http://my.jetscreenshot.com/1978/20130917-jd1h-209kb.jpg
В общем сделать удобное информативное меню
примерные кнопочки с другого сайта(для примера) http://my.jetscreenshot.com/1978/20130917-ab5g-52kb.jpg
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