Нарисовать персонаж

Иллюстрации и РисункиЗавершен16 заявок282 просмотра
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Нарисовать персонаж

Добрый день, требуется нарисовать персонаж профессора в черно-белом цвете линиями на желтом фоне , в полный рост , с разными эмоциями и в разной позах , 5 рисунков пример исполнения прилагается .

Жду предложения и цену.

10 лет назад
Builders
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Lava77
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$30
2 дня
Исполнение отличное все наброски понравились особенно последний, только заказчик не знает что он хочет :(
Хороший заказчик. Рекомендую