Нужен дизайн для ряда простых мини-игр

На данный момент одна мини-игра уже разработана, нужно сделать еще 7.

Игры довольно простые, нужен бекграунд и интерфейс размером 800 на 600. Механика игр тоже очень простая, две кнопки и в случайном порядке сообщается пользователю проиграл или выиграл.

Нужен толковый фрилансер, с которым мы сможем тесно собрудничать. Желательно с Украины, а еще лучше с Черкасс.

Возможно группа фрилансеров, но с адекватной ценой.

Для общего понимания уровня работ высылаю кусочек готовой игры. Примерно в таком же стиле нужно продолжить дальше.

Ссылку на существующий игру вышлю после подтверждения что вы сможете продолжить в этом же стиле.