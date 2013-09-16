3D рисунки/чертежи

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки213 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо нарисовать несколько вариантов проволочных изделий, таких как на этом рисунке, только разных форм (круглый, треугольный, шестиугольный, прямоугольный). Цену указывайте, пожалуйста, за один рисунок.

Всем спасибо, заявка выполняется!

10 лет назад
Oks54
26 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
Петр, спасибо большое за выполненную работу, получилось очень хорошо и все в срок (даже раньше)!
Было приятно поработать с Оксаной. Четкое ТЗ и своевременная оплата.Рекомендую как заказчика
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