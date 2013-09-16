3D рисунки/чертежи

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Здравствуйте! Необходимо нарисовать несколько вариантов проволочных изделий, таких как на этом рисунке, только разных форм (круглый, треугольный, шестиугольный, прямоугольный). Цену указывайте, пожалуйста, за один рисунок.
Всем спасибо, заявка выполняется!
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