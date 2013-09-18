Креативная инфографика

$40
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки206 просмотров
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Необходимо проиллюстрировать в виде инфографики два процесса:

1. Покупка недвижимости за рубежом

2. Процесс юридического оформления прав на недвижимость за рубежом.

Очень приветствуется креативный подход. Стиль графики - выдержанный бизнес-стиль, для презентационного буклета.

Текстовое описание процессов во вложении.

Цвета, в которых будет выполнена презентация с использованием данных инфосхем — желтый и синий. Для схем необходимо подобрать оптимально сочетающиеся с фоном цвета.

10 лет назад
Likhoman
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
erikwithagun
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$40
3 дня
Очень креативный подход, качественное выполнение. Остался полностью доволен. Всем нуждающимся в хорошей инфографике рекомендую
Очень доволен сотрудничеством. Работать было приятно и интересно, заказчик всегда на связи, оплатил все сразу же после сдачи инфографики. Рекомендую!
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