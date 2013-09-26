Добрый день, коллеги! Ищется талантливый иллюстратор для отрисовки верхней и нижней челюсти для сайта стоматологии в одной проекции. Хочется на выходе получить нечто подобное: http://www.shutterstock.com/pic-79872367/stock-photo--d-teeth-close-up-on-pink-background.html?src=p-107333339-1 Из необычностей - на зубах должны будут отрисованы возможные проблемы - кариес, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим рисунок по описанной ситуации в стиле комикса - 1 картинка.
Стилистика изображения http://www.metronews.ru/_internal/gxml!0/4dntvuhh2yeo4npyb3igdet73odaolf$htp7fu0vtjvsj0jwgd0dvqic3i4wz6g/33.jpeg
На картинке два мужчины отстреливаются из пистолетов, один из них еще и успевает печатать на пишущей машинке.
Описание героев есть, портретного сходства не требуется!
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