Картинки для слайдера

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок261 просмотр
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Нужно 2 картинки на слайдер (вот сюда dirtybass.ru)

Размер 800*265

Самому ничего рисовать в принципе не надо, просто красиво оформить.

Схема : картинка товара +текст

Жду предложений по цене и срокам!

(подробности в личку выбранному исполнителю)

10 лет назад
mahorik
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
VMalafeevskiy
Виталий 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва
10 лет назад
$10
1 день
Качественно,быстро и недорого. Продолжим работу!
Задача поставлена достаточно четко, оплата без задержек, никаких непредвиденных сложностей не возникло. Рекомендую к сотрудничеству!
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