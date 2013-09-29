Сделать дизайн витрины

В прикрепленном файле - витрина.

Она будет использоваться для торговли шуточными товарами (ручки с исчезающими чернилами, подушки-пердушки и прочее).

Надо нарисовать на ней красиво что-то в тему: может быть смайлики, клоунов, хлопушки с конфети, что-то ещё... В общем, что подойдет под тематику шуточных товаров. Нарисовать надо внизу, где белый цвет и нет стекла.

Обязательно должны быть крупные надписи на каждой стороне "ШУТКИ", "РОЗЫГРЫШИ", "ПРИКОЛЫ". Расположите их как-то симпатично. Например, под наклоном...

Не обязательно нужны оригинальные картинки, можно взять и из интернета. Но главное предоставить потом макет для типографии, чтобы напечатать эти рисунки и приклеить к витрине.