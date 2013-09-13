Необходима коррекция схемы концертного зала

Создать иллюстрацию в программе illustrator по изображению персонажа добавленному ниже, с моими изменениями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на готовой схеме зала разукрасить группы мест, согласно ТЗ, дорисовать некоторые места и подчистить схему от ненужных линий. Оперативность приветствуется
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