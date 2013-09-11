Дизайн конверта

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок238 просмотров
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Добрый день.

Необходим дизайн конверта Деда Мороза для письма формата а4

Жду необычных решений :)

С уважением, Евгений Варава

10 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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