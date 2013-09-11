Дизайн конверта

Нужно 2 картинки на слайдер (вот сюда dirtybass.ru) Размер 800*265 Самому ничего рисовать в принципе не надо, просто красиво оформить. Схема : картинка товара +текст Жду предложений по цене и срокам! (подробности в личку выбранному исполнителю)