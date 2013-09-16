Комикс

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка163 просмотра
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Добрый день!

Необходимо нарисовать смешной комикс, на тему косметики AVON, или работы в AVON.

Сюжет:

Маленький Ваня (4 года) привык видеть маму в джинсах, в которых ей теплее и удобнее стоять на улице и раздавать каталоги. И вот однажды увидел, как мама собирается на конференцию — и надевает платье… Ребенок был в шоке: «Мама!!! Так ты что ли девочка???»

Количество кадров — на ваше усмотрение. Мне главное чтобы смешная суть оставалась. Стиль рисования должен быть максимально «женственным» (Не нужны человечки в виде рожиц и палочек). Так же мне нужно чтобы на каждой картинке осмысленно была надпись с сайтом infoavon.ru (Это может быть повязка на рукаве, надпись на сумке, на асфальте и т.д. - тоже на ваше усмотрение и фантазию)

Оплачивать мне удобнее было бы или WMR (рубли) или яндекс.деньги.

10 лет назад
tomminuker
Виталий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
IGNI
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
21 отзыв
10 лет назад
$80
1 день
Спасибо Марии за отличную выполненную работу. Все сделано оперативно и в срок, были учтены все замечания и терпеливо вносились все корректировки. Рекомендую как исполнителя!
Прекрасный заказчик. Четко поставленная задача, интересная работа и быстрая оплата. Было легко и приятно сотрудничать.