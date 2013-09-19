Картинки для сайта детских праздников

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок286 просмотров
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Добрый день уважаемые художники и дизайнеры!

Для сайта детских праздников нужны следующие картинки:

-фотоаппарат;

-видеокамера;

-воздушные шары;

-аквагрим;

-мыльные пузыри;

-торт (для мальчиков - машина, для девочек - дом барби);

-сувениры;

-интерьер детского кафе.

10 лет назад
marketolog1986
Антон Ким 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
she-baibak
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$90
4 дня
Аня - профессионал с большой буквы! Все делает аккуратно, кропотливо. Ко всем замечаниям относится с пониманием и мгновенно исправляет все. Несмотря на кучу моих капризов и замечаний, всё получилось отлично. Спасибо Вам большое!!! Обязательно обращусь еще. КИМ АНТОН, компания "Звонкий смех" (детских праздники).
Очень понравилось работать с Антоном. Тема позитивная сама по себе:), задания четкие, комментарии конструктивные, оплата своевременная. Рекомендую!
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