Картинки для сайта детских праздников

Здравствуйте! Необходимо нарисовать несколько вариантов проволочных изделий, таких как на этом рисунке, только разных форм (круглый, треугольный, шестиугольный, прямоугольный). Цену указывайте, пожалуйста, за один рисунок. Всем спасибо, заявка выполняется!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые художники и дизайнеры!
Для сайта детских праздников нужны следующие картинки:
-фотоаппарат;
-видеокамера;
-воздушные шары;
-аквагрим;
-мыльные пузыри;
-торт (для мальчиков - машина, для девочек - дом барби);
-сувениры;
-интерьер детского кафе.
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- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Описание в файле. От Вас стоимость и сроки. Оплата по факту выполнения.Завершен10 лет назад
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Создать иллюстрацию в программе illustrator по изображению персонажа добавленному ниже, с моими изменениями.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт10 лет назад
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