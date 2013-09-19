Картинки для сайта детских праздников

В прикрепленном файле - витрина. Она будет использоваться для торговли шуточными товарами (ручки с исчезающими чернилами, подушки-пердушки и прочее). Надо нарисовать на ней красиво что-то в тему: может быть смайлики, клоунов, хлопушки с конфети, что-то ещё... В ...